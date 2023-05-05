كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن وصول شحنة معدات خاصة بأعمال الصيانة والعمرة الجس

كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن وصول شحنة معدات خاصة بأعمال الصيانة والعمرة الجسيمة للوحدات الغازية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة، الجمعة، أن الشحنة تحتوي على (37) طردا وصلت عبر مطار معيتيقة موردة من شركة (GE) الأمريكية خاصة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

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