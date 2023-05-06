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استقبل أعيان وحكماء مدينة مصراتة، اليوم السبت، وفدا من أعيان ومشايخ قبيلة أولاد

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

استقبل أعيان وحكماء مدينة مصراتة، اليوم السبت، وفدا من أعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان، وذلك لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين مدن ليبيا، ورحّب المجتمعون في كلماتهم بكل جهود المصالحة التي تقودها القبيلة، وفي ختام اللقاء تم دعوة اعيان وحكماء مدينة مصراتة لزيارة قبلية أولاد سليمان في مدينة هراوة.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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