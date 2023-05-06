عاجل

أعلن جهاز تطوير مدينة طرابلس، شروعه في صيانة المباني المطلة على ميدان الشهداء، و

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن جهاز تطوير مدينة طرابلس، شروعه في صيانة المباني المطلة على ميدان الشهداء، وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، فسيتم إعادة ترميم وصيانة المباني لتكون بالشكل التراثي التي كانت عليه على حد ما جاء في بيان المكتب الإعلامي للحكومة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك