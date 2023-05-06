أعلن جهاز تطوير مدينة طرابلس، شروعه في صيانة المباني المطلة على ميدان الشهداء، و

أعلن جهاز تطوير مدينة طرابلس، شروعه في صيانة المباني المطلة على ميدان الشهداء، وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، فسيتم إعادة ترميم وصيانة المباني لتكون بالشكل التراثي التي كانت عليه على حد ما جاء في بيان المكتب الإعلامي للحكومة.

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