أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن حزمة عقوبات على ناديي الأهلي طرابلس والأخضر على خلفية أحداث مباراة نهائي الكأس، منها إيقاف لاعب الأهلي طرابلس نور الدين القليب لمباراة واحدة، فيما تم تسليط نفس العقوبة على متوسط ميدان الأخضر صهيب بن سليمان، بعد تلقيهما بطاقة حمراء في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.

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