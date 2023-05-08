بحث وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، مع مكتب تمكين المرأة في الوزارات، تعزيز دور ال

بحث وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، مع مكتب تمكين المرأة في الوزارات، تعزيز دور المرأة، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبحسب الحساب

الرسمي للوزارة، فقد خلص الاجتماع بالاتفاق على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة برعاية إقامة الملتقي الأول لمكاتب دعم وتمكين المرأة لسنة 2023، وتفعيل دور الأسر المنتجة في الاقتصاد الليبي من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والخارجية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة على حد قولها.

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