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مصادر توضح بشأن اصوات التفجيـرات بمنطقة أبوسليم

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أوضحت مصادر محلية أن اصوات التفجيرات التي تسمع داخل منطقة بوسليم ناتجة عن تدريبات عسكرية داخل معسكر ال 77 بالعاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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