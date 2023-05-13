تمكن فرسان ليبيا من الظفر بالخمسة مراكز الأولى في بطولة صفاقس الدولية للفروسية خ

الثاني الفارس الدولي الليبي “حسام فؤاد”، كما حل الفارس الدولي الليبي “بشير المحشي” ثالثا، وجاء في الترتيب الرابع الفارس الدولي الليبي “طلال إبراهيم”، وأحرز الترتيب الخامس الفارس الدولي الليبي “محمد عطا الله”. #الحدث_الليبي

تمكن فرسان ليبيا من الظفر بالخمسة مراكز الأولى في بطولة صفاقس الدولية للفروسية خلال منافسات اليوم الثاني، حيث حصل على كأس اليوم الثاني للفئة الوسطى عبر الفارس الدولي الليبي “شاهين أبوقرين” وجاء في الترتيب

تمكن فرسان ليبيا من الظفر بالخمسة مراكز الأولى في بطولة صفاقس الدولية للفروسية خلال منافسات اليوم الثاني، حيث حصل على كأس اليوم الثاني للفئة الوسطى عبر الفارس الدولي الليبي شاهين أبوقرين وجاء في الترتيب الثاني