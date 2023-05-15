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أجرى فريق من المفتيشين تابع لمكتب العمل والتأهيل ببلدية قصر بن غشير، حملة تفتيش

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أجرى فريق من المفتيشين تابع لمكتب العمل والتأهيل ببلدية قصر بن غشير، حملة تفتيش واسعة استهدفت العديد من المحال التجارية والمخابز داخل نطاق البلدية. وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي تحت شعار “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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