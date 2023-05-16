حدّد المجلس البلدي مصراتة، يوم 4 يوليو المقبل موعدا لإعادة انتخاب رئاسة مجلس حكم

حدّد المجلس البلدي مصراتة، يوم 4 يوليو المقبل موعدا لإعادة انتخاب رئاسة مجلس حكماء وأعيان البلدية، على أن تتم الانتخابات يوم الأحد على تمام الساعة الخامسة مساء بمدرج كلية الاقتصاد مصراتة، وتبدء إجراءات عملية الانتخابات بتقديم الراغبين للترشح لرئاسة المجلس طلباتهم إلى مدير مكتب عميد البلدية قبل تاريخ 25 مايو 2023.

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