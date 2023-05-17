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شاهد.. عراك و تلاسن شديد بين نائبا الدبيبة “حسين القطراني” و “رمضان بوجناح “

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

 خلال اجتماع مجلس وزراء الدبيبة .. عراك و تلاسن شديد بين نائبا الدبيبة ” حسين القطراني ” و رمضان بوجناح ” حول حصص المناطق من مشروع المدارس بعد مسح وزارة التعليم للمدارس الأكثر احتياجًا إلى الأقل . ⁧‫

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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