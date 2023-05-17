عاجل • ليبيا الان شاهد.. عراك و تلاسن شديد بين نائبا الدبيبة “حسين القطراني” و “رمضان بوجناح “ تم النشر منذُ 17 دقيقةاضف تعليقاً مصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر خلال اجتماع مجلس وزراء الدبيبة .. عراك و تلاسن شديد بين نائبا الدبيبة ” حسين القطراني ” و رمضان بوجناح ” حول حصص المناطق من مشروع المدارس بعد مسح وزارة التعليم للمدارس الأكثر احتياجًا إلى الأقل . https://www.libyaakhbar.com/wp-content/uploads/2023/05/FDownloader.Net-633885721547645360p.mp4 FacebookTwitterWhatsAppEmail
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