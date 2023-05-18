عاجل ليبيا الان

شاهد | كابتن طائرة الخطوط الأفريقية يعتذر للركاب عن تنفيذ رحلة معيتيقة اسطنبول.. والسبب!

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو > كابتن طائرة الأفريقية ” A330 ” يعتذر للركاب صباح اليوم عن تنفيذ رحلة ( معيتيقة – #إسطنبول ) لحين استبداله بآخر .

ما أدى لتأخرها ساعة ونصف و ذلك بعد توتره بسبب تقاعس شركة الخدمات الأرضية عن إخلاء منطقة الإقلاع و الأخيرة تنفي . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك