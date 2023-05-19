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أعلن فريق الهلال الأحمر الليبي – فرع درنة، انتشال مجموعة جديدة من الجثث المتحللة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن فريق الهلال الأحمر الليبي – فرع درنة، انتشال مجموعة جديدة من الجثث المتحللة مجهولة الهوية من منطقة غابة بومسافر. وأكد الفريق أنه تم نقل الجثث إلى ثلاجة مُستشفى الهريش حتى يقوم مركز الخبرة القضائية والبحوث درنة باستكمال إجراءاته.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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