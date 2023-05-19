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ملك #البحرين أمام القمة العربية: ندعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولت

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

⭕ ملك #البحرين أمام القمة العربية: 🔴 ندعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة 🔴 نهج السلام لا بديل عنه ونرحب بعودة #سوريا إلى الجامعة العربية 🔴 نأمل في نجاح جهود حل الصراع بين #روسيا و #أوكرانيا #قمة_جدة
#الحدث

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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