ملك #البحرين أمام القمة العربية: ندعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولت

⭕ ملك #البحرين أمام القمة العربية: 🔴 ندعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة 🔴 نهج السلام لا بديل عنه ونرحب بعودة #سوريا إلى الجامعة العربية 🔴 نأمل في نجاح جهود حل الصراع بين #روسيا و #أوكرانيا #قمة_جدة

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