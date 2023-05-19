⭕ الرئيس السوري أمام القمة العربية: 🔴 نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا 🔴 الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك 🔴 الأزمات في المنطقة سببها تصدعات نشأت في الساحة العربية #قمة_جدة

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