أمين عام الجامعة العربية: نرصد تهدئة ملحوظة من دول الجوار وتم إعطاؤها فرصة ل

⭕ أمين عام الجامعة العربية: 🔴 نرصد تهدئة ملحوظة من دول الجوار وتم إعطاؤها فرصة لبدء صفحة جديدة 🔴 قمة جدة اهتمت بالملفات الاقتصادية واتخذت قرارات لدعم التنمية 🔴 سوريا تحتاج لمساعدة العرب وينبغي عليها التفاعل مع عودتها للجامع 🔴 نأمل أن تكون قمة جدة بداية ليكون مصير الدول العربية بأيديه 🔴 قمة جدة اهتمت بالملفات الاقتصادية واتخذت قرارات لدعم التنمية #قمة_جدة

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