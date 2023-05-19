وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: #إعلان_جدة أكد على تعزيز العمل ال

⭕ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: 🔴 #إعلان_جدة أكد على تعزيز العمل العربي المشترك 🔴 إعلان جدة أكد على مركزية القضية الفلسطينية 🔴نأمل أن تسهم عودة #سوريا للجامعة العربية بإنهاء أزمتها 🔴 نرحب برسالتي الرئيسين الصيني والروسي للقمة العربية 🔴 قمة جدة حققت الهدف المطلوب منها #قمة_جدة

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