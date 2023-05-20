أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انطلاق الإدارة العامة لمشروعات النقل وشركة الان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انطلاق الإدارة العامة لمشروعات النقل وشركة الانشاءات الكهربائية، في إجراء الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس – وسط جنزور جهد 220 ك.ف استعداداً لشحنه ولأول مرة بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية بشكل آمن وسليم قبل الذروة الصيفية القادمة.

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