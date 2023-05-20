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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انطلاق الإدارة العامة لمشروعات النقل وشركة الان

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انطلاق الإدارة العامة لمشروعات النقل وشركة الانشاءات الكهربائية، في إجراء الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس – وسط جنزور جهد 220 ك.ف استعداداً لشحنه ولأول مرة بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية بشكل آمن وسليم قبل الذروة الصيفية القادمة.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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