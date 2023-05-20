🔴 رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يؤكد رفضه إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات 🔴 عقيلة صالح يقول إنه على #الدبيبة التخلي عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات 🔴 صالح يشير إلى أن البرلمان سيتوافق مع مجلس الدولة الأعلى على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين لتفاصيل أكثر | https://hdth.tv/maupr

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