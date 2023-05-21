أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة، المرحلة الثانية من مبادرة “مهنتك مستق

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة، المرحلة الثانية من مبادرة “مهنتك مستقبلك” في 3 مراكز تدريبية في مختلف مناطق البلاد. وكانت المبادرة في مرحلتها الأولى شملت تدريب أكثر من 1000 متدرب ومتدربة، من مدن ( مصراتة وتاورغاء وزلة).

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