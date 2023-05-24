احتفلت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء في طرابلس، باليوم العالمي للتنوع الثقافي. وقالت المنظمة في بيان لها ، إنها “جمعت 55 مشاركاً من 10 جنسيات مختلفة، لإبراز أهمية تعزيز الحوار بين الثقافات في تعزيز السلام والتنمية”.

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