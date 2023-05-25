أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن استقبال مخازن الشركة الرئيسة، شحنات لمعدات متضم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن استقبال مخازن الشركة الرئيسة، شحنات لمعدات متضمنة ( 48 ) طردًا موردًا من شركتي سيمنس الألمانية و( GE ) الأمريكية تحتوي على قطع غيار ومعدات خاصة بمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة وذلك لإجراء صيانات طويلة الأجل للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليًا.

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