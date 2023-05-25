عاجل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن استقبال مخازن الشركة الرئيسة، شحنات لمعدات متضم

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن استقبال مخازن الشركة الرئيسة، شحنات لمعدات متضمنة ( 48 ) طردًا موردًا من شركتي سيمنس الألمانية و( GE ) الأمريكية تحتوي على قطع غيار ومعدات خاصة بمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة وذلك لإجراء صيانات طويلة الأجل للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليًا.
# الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك