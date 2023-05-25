⭕ رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلف “أسامة حماد”: 🔴 طالعنا بكل قلق وأسف الاحداث التي تشهدها مدينة الزاوية من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسير.
🔴 ندين هذه الأفعال والتصرفات غير المدروسة التي من شأنها إشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وافشال مساعي المصالحة.
🔴 ندعو النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر.
🔴 ندعو إلى ضرورة العمل على كف الأذى عن السكان الآمنين والحفاظ على استقرار المنطقة.
#الحدث_الليبي
رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلف “أسامة حماد”: طالعنا بكل قلق وأسف الاحداث ال
⭕ رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلف “أسامة حماد”: 🔴 طالعنا بكل قلق وأسف الاحداث التي تشهدها مدينة الزاوية من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسير.
أضف تعليقـك