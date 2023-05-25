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رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلف “أسامة حماد”: طالعنا بكل قلق وأسف الاحداث ال

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

⭕ رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلف “أسامة حماد”: 🔴 طالعنا بكل قلق وأسف الاحداث التي تشهدها مدينة الزاوية من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسير.
🔴 ندين هذه الأفعال والتصرفات غير المدروسة التي من شأنها إشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وافشال مساعي المصالحة.
🔴 ندعو النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر.
🔴 ندعو إلى ضرورة العمل على كف الأذى عن السكان الآمنين والحفاظ على استقرار المنطقة.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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