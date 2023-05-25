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تحتفل الدول الإفريقية في 25 مايو من كل عام بـ “يوم إفريقيا”، الذي يوافق ذكرى تأس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تحتفل الدول الإفريقية في 25 مايو من كل عام بـ “يوم إفريقيا”، الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، في 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة إفريقية مستقلة في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس أبابا بـ إثيوبيا.
بهذه المناسبة نقترح عليكم بعض المعلومات عن دور الدول المغاربية في منظمة الوحدة الإفريقية.
# الحدث_الليبي

تحتفل الدول الإفريقية في 25 مايو من كل عام بـ “يوم إفريقيا”، الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، في 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة إفريقية مستقلة في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس أبابا بـ إثيوبيا.

بهذه المناسبة نقترح عليكم بعض المعلومات عن دور الدول المغاربية في منظمة الوحدة الإفريقية.

#الحدث_المغاربي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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