تحتفل الدول الإفريقية في 25 مايو من كل عام بـ “يوم إفريقيا”، الذي يوافق ذكرى تأس

تحتفل الدول الإفريقية في 25 مايو من كل عام بـ “يوم إفريقيا”، الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، في 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة إفريقية مستقلة في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس أبابا بـ إثيوبيا.

بهذه المناسبة نقترح عليكم بعض المعلومات عن دور الدول المغاربية في منظمة الوحدة الإفريقية.

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