أكدت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان بليبيا، على ضرورة أن يقع مُتابعة وتنظيم وتسو

أكدت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان بليبيا، على ضرورة أن يقع مُتابعة وتنظيم وتسوية ومُعالجة أوضاع العُمال المهاجرين والعمالة الوافدة المتواجدين على الأراضي الليبية، عبر الجهات المختصة والتي على رأسها وزارتي

العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين النافذة والقرارات واللوائح التنفيذية في هذا الشأن، وكذلك بما يتوافق من الالتزامات المُلقاة على عاتق السلطات الليبية بموجب ما نصت عليه الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصادقة والمنضمة إليها ليبيا.

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