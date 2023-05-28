قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة إن فرع جهاز الشرطة الكهربائية بالواحات، أحبط محاولة سرقة أسلاك كهربائية، بمسافة بلغت 900 متر بين ستة أعمدة كهربائية بين مدينتي الزويتينة وأجدابيا، مشيرة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

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