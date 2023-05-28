عاجل

قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة إن فرع جهاز الشرطة الكهربائية بالواحات، أحبط

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة إن فرع جهاز الشرطة الكهربائية بالواحات، أحبط محاولة سرقة أسلاك كهربائية، بمسافة بلغت 900 متر بين ستة أعمدة كهربائية بين مدينتي الزويتينة وأجدابيا، مشيرة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك