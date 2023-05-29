ارتفاع اليورو.. أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي الاثنين

ارتفع سعر العملة الأوروبية مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 4.82 دينار، والجنيه الإسترليني عند 5.96 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.