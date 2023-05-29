«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات التي دارت في العاصمة طرابلس أمس الأحد.

وقال الجهاز إن «السيارة نداء 77» التابعة لمكتب إسعاف عين زارة تعرضت لعيار ناري أدى إلى خروجها موقتا من الخدمة، كما جرى إطلاق النار على سيارة أحد العاملين بالجهاز، محمد المزوغي حسب بيان على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأصيب أحد المواطنين بشظايا جراء إطلاق النار على منزله في عين زارة أيضا، وتوجه أفراد الجهاز لإسعافه بعد استغاثة أسرته التي نجحت في نقله إلى مصحة الاستقلال قبل وصول الإسعاف.

إعلان الطوارئ

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع فروعه ومكاتبه بمدينة طرابلس وضواحيها في ظل المواجهات.

وأشار الجهاز، في بيانه، إلى أن الاشتباكات «في بلدية عين زارة»، محملا مسؤولية سلامة المدنيين للأطراف المتقاتلة، وطالب «بتحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة».