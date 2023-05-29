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مقـ ـتل “سالم عامر الزكار” أحد افراد اللواء 444 في اشتباكات السدرة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مقتل “سالم عامر الزكار” أحد افراد اللواء 444 قتال أثر الإشتباكات بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال في منطقة السدرة ليله أمس الأحد بالعاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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