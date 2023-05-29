أسندت وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة مهمة طباعة الكتاب المدرسي للشركات الو

أسندت وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة مهمة طباعة الكتاب المدرسي للشركات الوطنية وذلك بعد إخفاق الشركات الأجنبية المتعاقد معها في تسليم بعض المقررات، مضيفة أن 24 شركة وطنية استوفت مستنداتها لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي.

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