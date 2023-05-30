أدانت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، اقتحام مبنى السفارة الليبية في الخرطوم ونهب محتوياتها. ودعت الوزارة الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها.

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