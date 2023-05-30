أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن النواب صوتوا بالأغلبية على فتح ب

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن النواب صوتوا بالأغلبية على فتح باب الترشح لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في جلسة اليوم، وذلك عقب تصويت النواب على قبول استقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير.

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