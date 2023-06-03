أظهرت بيانات جديدة نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية، تجاوز ليبيا لتونس من حيث أعد

أظهرت بيانات جديدة نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية، تجاوز ليبيا لتونس من حيث أعداد المهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط نحو إيطاليا. وكشفت البيانات أن ليبيا تشكل في الوقت الحالي منفذ العبور الأول الذي تغادر منه

قوارب الهجرة، بعدما كانت تونس تحتل الصدارة على مدار الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، قبل أن تتسارع التدفقات من ليبيا وتتباطأ من المنفذ التونسي.

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