ضبطت مديرية أمن طرابلس، 416 سيارة مخالفة في أبو سليم خلال حملة أمنية شنتها على ا

ضبطت مديرية أمن طرابلس، 416 سيارة مخالفة في أبو سليم خلال حملة أمنية شنتها على المخالفين بالمدينة. وقالت المديرية “إن قسم مرور أبو سليم تمكن من ضبط أكثر من 416 سيارة من بينها مركبات يقودها أجانب دون تغيير ملكية ودون لوحات معدنية”.

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