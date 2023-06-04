أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لـ #تركيا لولاية رئاسية ثالثة: “بصفتي رئيس

#أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لـ #تركيا لولاية رئاسية ثالثة: “بصفتي رئيساً للجمهورية أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية”.
#أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لـ #تركيا لولاية رئاسية ثالثة: “بصفتي رئيساً للجمهورية أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية”
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