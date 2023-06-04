أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب رغبة الجزائر الجادة للمساهمة والاستثمار فى ق

أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب رغبة الجزائر الجادة للمساهمة والاستثمار فى قطاع النفط والغاز في ليبيا، والعودة لاستكمال الأنشطة في القطع الإستكشافية التي تحصلوا عليها في جولة استكشاف سابقة. وجاء ذلك خلال

لقاء عرقاب بوزير النفط والغاز الليبي محمد عون، على هامش اجتماع وزراء النفط للدول الأعضاء في (أوبِك) بفيينا، حسب ما كشفت وزارة النفط والغاز الليبية.

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