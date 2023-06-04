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وقع “موسى المقريف” وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، الأحد، مع نظيره المغربي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وقع “موسى المقريف” وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، الأحد، مع نظيره المغربي، مذكرة تفاهم لمدة 5 سنوات، تنص على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات التربوية والإدارية والتقنية، وذلك لتطوير الشراكة التربوية والتعليمية بين البلدين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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