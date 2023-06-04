وقع “موسى المقريف” وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، الأحد، مع نظيره المغربي، مذكرة تفاهم لمدة 5 سنوات، تنص على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات التربوية والإدارية والتقنية، وذلك لتطوير الشراكة التربوية والتعليمية بين البلدين.

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