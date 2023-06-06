⭕ تجري الانتخابات خلال 240 يوما من تاريخ إصدار القوانين ⭕ ألا يكون المرشح للرئاسة محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ⭕ يعد المرشح الرئاسي مستقيلا من وظيفته بقوة القانون سواء كان مدنيا أو عسكريا ⭕على المرشح الرئاسي ألا يحمل أي جنسية أخرى ⭕مفوضية الانتخابات هي المخولة قانونيا باستبعاد المرشحين والناخبين ⭕يحدد موعد الانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بالتنسيق مع المفوضية

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