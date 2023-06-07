أصدر رئيس وزراء الحكومة المدعومة من البرلمان أسامة حماد تعليماته لوزارة الكهرباء بإرسال شـحنة من المواد الكهربائية لدائرة توزيع الكفرة لمعالجة كافة الأعطال الناجمة عن تردي الأحوال الجوية والفيضانات التي ضربت المنطقة في الأيام الماضية.

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