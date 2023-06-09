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تواصل الشركة العامة للكهرباء، أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تواصل الشركة العامة للكهرباء، أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة المزدوجة بقدرة 325 ميجاوات. وقالت الشركة “إن أعمال الصيانة تسير بوتيرة سريعة وعلى مدار 24 ساعة لإعادتها إلى الشبكة بكامل حمولتها في أقرب وقت ممكن”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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