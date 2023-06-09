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قالت الشركة العامة للكهرباء، إن فنيي ومهندسي المحطة بمشاركة مختصين من شركة ( GE

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن فنيي ومهندسي المحطة بمشاركة مختصين من شركة ( GE ) الأمريكية، يواصلون أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، وذلك للمحافظة على نمط عطائها وزيادة قدرتها الإنتاجية، دعماً للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها .
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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