عاجل ليبيا الان

شاهد.. تجربة السكة الحديدية في مدينة الخمس

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تجربة قاطرة في مدينة الخمس لاختبار مسار السكة الحديدية والكشف عن أي أخطاء أو نقاط غير مطابقة في جسم السكة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك