أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وصول الرحلة الأولى من فوج الحجاج الذي انط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وصول الرحلة الأولى من فوج الحجاج الذي انطلق من مدينة مصراتة إلى مكة المكرمة، كما أكدت الهيئة وصول الفوج الثاني من الحجاج الليبيين الذين انطلقوا من مطار معيتيقة إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة.

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