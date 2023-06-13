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حذر عميد بلدية وادي عتبة المكلف محمد النظيف، من تفاقم أزمة نقص الأمصال المضادة ل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حذر عميد بلدية وادي عتبة المكلف محمد النظيف، من تفاقم أزمة نقص الأمصال المضادة لسم العقارب في المنطقة خلال موسم انتشار العقارب، موضحا أن الكمية التي وصلت للمدينة حتى الآن لا تذكر مقارنة بأعداد الإصابات التي تصل إلى مستشفى المدينة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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