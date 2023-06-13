حذر عميد بلدية وادي عتبة المكلف محمد النظيف، من تفاقم أزمة نقص الأمصال المضادة ل

حذر عميد بلدية وادي عتبة المكلف محمد النظيف، من تفاقم أزمة نقص الأمصال المضادة لسم العقارب في المنطقة خلال موسم انتشار العقارب، موضحا أن الكمية التي وصلت للمدينة حتى الآن لا تذكر مقارنة بأعداد الإصابات التي تصل إلى مستشفى المدينة.

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