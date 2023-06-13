طالب مندوبُ ليبيا لدى الأممِ المتحدةِ خلال اجتماعِه برئيس لجنةِ العقوباتِ بمجلس الأمن بضرورة إعادةِ النظرِ في قضية ” هانيبال القذافي ” المحتجزِ قسرا في لبنانَ منذ 8 سنواتٍ دون أيِّ سندٍ قانوني، وضرورةِ العملِ للإفراج عنه دون تأخير.

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