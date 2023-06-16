عاجل

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة دعمها لبيان لجنة 6+6 في إنهاء الأزمة السياسية

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة دعمها لبيان لجنة 6+6 في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، مطالبة من مجلسي النواب والدولة الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك