أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة دعمها لبيان لجنة 6+6 في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، مطالبة من مجلسي النواب والدولة الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات.

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