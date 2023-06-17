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دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تقوم بإقفال عدد من

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تقوم بإقفال عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة رأس اللفع بالطريق الرابط بين العزيزية ومناطق الجبل المخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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