دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تقوم بإقفال عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة رأس اللفع بالطريق الرابط بين العزيزية ومناطق الجبل المخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.
#الحدث_الليبي
دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تقوم بإقفال عدد من
دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تقوم بإقفال عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة رأس اللفع بالطريق الرابط بين العزيزية ومناطق الجبل المخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.
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