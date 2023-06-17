دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تقوم بإقفال عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة رأس اللفع بالطريق الرابط بين العزيزية ومناطق الجبل المخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.

#الحدث_الليبي