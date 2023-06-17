نظم أهالي مدينة البيضاء وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار اعتقال هانيبال القذافي في لبنان، مطالبين السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي دون قيد أو شرط، مهددين باللجوء للمحاكم الدولية، وبدء إجراءات غلق سفارة لبنان بطرابلس.

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