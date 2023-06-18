تواصل بلدية بنغازي، متابعة ملف مشروع المُخطط العام لتحديث وتطوير مُخطط بنغازي ال

تواصل بلدية بنغازي، متابعة ملف مشروع المُخطط العام لتحديث وتطوير مُخطط بنغازي الحضري، والذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وإيجاد بيئة مُستدامة. وأوضحت البلدية أنه من المقرر إقامة مشروعات البنية التحتية وفق المعايير الفنية المعتمدة، وتهذيب العشوائيات، بحيث تُصبح أحياء سكنية تتوافر فيها جميع الخدمات.

#الحدث_الليبي