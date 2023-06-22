🔴 #لبنان | مصادر #الحدث: #هنيبعل_القذافي نقل إلى مستشفى “أوتيل ديو” مساء أمس بعد تدهور حالته الصحية 🔴 مصادر الحدث: هنيبعل #القذافي يعاني من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط حاد في ضغط الدم 🔴 مصادر الحدث: إعادة هنيبعل القذافي إلى زنزانته بعد تلقيه العلاج الضروري واستقرار حالته 🔴 مصادر الحدث: هنيبعل القذافي مستمر بإضرابه عن الطعام ويشرب فقط الماء لتناول الدواء
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
قرار رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا يتأرجح بين الأخذ والرد
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / Independent
هي من أشهر المعالم السياحية في مدينة تازربو، ورغم أنها لم تلقى الاهتمام المناسب
تم النشر منذُ 42 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
كيف وحد المبعوث الأممي فرقاء ليبيا على رفضه؟
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / Independent
نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى في لبنان
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
أضف تعليقـك