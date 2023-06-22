🔴 #لبنان | مصادر #الحدث: #هنيبعل_القذافي نقل إلى مستشفى “أوتيل ديو” مساء أمس بعد تدهور حالته الصحية 🔴 مصادر الحدث: هنيبعل #القذافي يعاني من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط حاد في ضغط الدم 🔴 مصادر الحدث: إعادة هنيبعل القذافي إلى زنزانته بعد تلقيه العلاج الضروري واستقرار حالته 🔴 مصادر الحدث: هنيبعل القذافي مستمر بإضرابه عن الطعام ويشرب فقط الماء لتناول الدواء