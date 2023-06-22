خفر السواحل الأميركي يعلن خلال مؤتمر صحافي من #بوسطن أن بقايا الغواصة التي تم ا

⭕ خفر السواحل الأميركي يعلن خلال مؤتمر صحافي من #بوسطن أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام #تيتانيك تشير إلى وقوع “انفجار داخلي كارثي” ⭕ ورجّحت الشركة المشغلة للغواصة التي فقدت على مقربة من حطام “تايتانيك” بأن الركاب الذين كانوا على متنها “لقوا حتفهم” ⭕ وهبطت الغواصة #تيتان لرؤية حطام سفينة “تايتنيك” على عمق 4 آلاف متر في شمال الأطلسي بعد ساعة و45 دقيقة من غطسها وهي تحمل على متنها 5 ركاب لتفاصيل أكثر | https://www.alhadath.net/

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